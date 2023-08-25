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السعودية.. القتل تعزيرا لجان قتل رجل أمن وأصاب آخر

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السعودية.. القتل تعزيرا لجان قتل رجل أمن وأصاب آخر
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نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيرا في جان قتل رجل أمن وأصاب آخر أثناء إيوائه فتاة قاصر وإقامة علاقة خارج إطار الزواج معها.

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وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها أمس الخميس، أنه تم تنفيذ الحكم في "المدعو عبد الله بن علي بن محمد المطرود، سعودي الجنسية، لإقدامه على قتل وكيل الرقيب سليمان بن إبراهيم بن أحمد السميري، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على رجل أمن آخر وإصابته أثناء محاولة القبض عليه لإيوائه فتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها".

وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".

وتابع: "تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل يوم الخميس بالمنطقة الشرقية".

المصدر: عكاظ

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