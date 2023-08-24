موقع مغربي: اندلاع مواجهات دامية بين سكان دوار جنوب المملكة ورعاة رحل (صور)

قال موقع "Rue 20" المغربي إن دوار أزغار أمسليتن بإقليم تارودانت جنوب المملكة، شهد يوم الخميس مواجهات عنيفة بين ساكني الدوار ورعاة رحل قدموا إلى المنطقة.

وأفاد بأن المواجهات أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى تارودانت.

وطالبت الأهالي السلطات الإقليمية والمحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السكان والممتلكات الخاصة والعامة وحياة الأفراد من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الرعاة الرحل وقطعانهم.

كما طالبوا بزجر المعتدين ومنتهكي القانون درءا لكل مظاهر الاحتقان والتوتر.

/ rue20.com

/ rue20.com

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي