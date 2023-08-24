حركة فتح عن خطة إسرائيل الخمسية في القدس: مزيد من "الأسرلة والتهويد"

علق المتحدث باسم حركة فتح - مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، عن خطة إسرائيل الخمسية بشأن القدس.

وقال عبد الفتاح دولة إن ما تطلق عليه إسرائيل "الخطة الخمسية" بشأن القدس هو تعزيز للاستيطان ورفع لوتيرة التهويد و"الأسرلة" وفرض واقع "أمني" يعزز عملية الاقتلاع والسيطرة على المدينة بغطاء خدماتي.

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وأضاف المتحدث باسم حركة فتح في بيان يوم الخميس، أن هذا التطور الخطير والمتواصل في سلوك حكومة "حسم" الصراع بقيادة اليمين المتطرف، يسعى لتغيير الحقائق التاريخية الراسخة في مدينة القدس وطمس هويتها الفلسطينية والعربية.

وأكد أن القدس تشكل مفتاح الحرب كما السلام، وأن أي محاولة لإلغاء الحق الفلسطيني العربي فيها وبمكانتها كعاصمة لدولة فلسطين هو بمثابة إشعال حرب دينية ومصيرية في المنطقة.

وصرح بأن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقه في قدسه، مشددا على أن كل محاولات التهويد والاقتلاع ستسقط أمام تجذر وإصرار ودفاع الفلسطيني والمقدسي عن وجوده وفلسطينية وعروبة مدينته.

وطالب الشرعية الدولية بحماية قراراتها بما يتعلق بمكانة مدينة القدس وأن تتابع الدول العربية كل ما صدر عن المنظومة العربية والإسلامية من قرارات وإجراءات تحمي المدينة المقدسة من مخاطر ومخططات التهويد.

المصدر: RT