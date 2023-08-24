الأرصاد السعودية: لا صحة للمعلومات عن هطول أمطار عنيفة في مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم حدوث أمطار في مكة المكرمة منذ 60 عاما كتلك التي هطلت الثلاثاء الماضي .

وقال القحطاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي 22 أغسطس 2023 لم تحدث منذ 60 عاما، معلومات غير دقيقة".

وأضاف أنها تفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية التي تمثل سجلا تاريخيا للحالات الجوية السعودية.

وأشار إلى أن مكة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياحا نشطة في المعدل نفسه خلال الأعوام العشرة الماضية.

🔴 ما يتداول أن أمطار #مكة_المكرمة الثلاثاء الماضي (22 أغسطس 2023م) لم تحدث منذ 60 عاماً معلومات غير دقيقة، وتفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخيا للحالات الجوية على المملكة، والعاصمة المقدسة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياح نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام… pic.twitter.com/CWIO2EjSo7 — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) August 24, 2023

وكان أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن الحالة الجوية والعواصف والأمطار الرعدية التي شهدتها مكة المكرمة الثلاثاء الماضي من أقوى الحالات الجوية وأعنفها.

#مكة يوم أمس



تحدث هذه الظواهر الجوية العنيفة بأمر الله تعالى عندما تجتمع أسباب طبيعية وبشرية؛



🚨 الأسباب الطبيعية:



1. ارتفاع درجة الحرارة ( متزامن مع عوامل جوية أخرى سطحية وعلوية)



2. يؤدي إلى تسخين عالي لسطح الأرض.



3. يؤدي إلى عملية تصعيد قوي للرياح العمودية (الرياح… pic.twitter.com/qmAaBXEEG1 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 23, 2023

وأضاف المسند خلال مداخلات مع وسائل إعلام سعودية أن الحالة الجوية العنيفة التي شهدتها مكة الثلاثاء تتكرر عادة في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، ولكن من غير العادي لهذه الحالة الجوية، فإنها من الأعنف خلال الـ 60 سنة الماضية.

#نشرة_الرابعة | نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: الحالة الجوية العنيفة التي ضربت #مكة تعد ضمن الأعنف منذ 60 عاما وأسبابها جغرافية وطبوغرافية@ALMISNIDpic.twitter.com/dJfFOvOLUe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 23, 2023

📍 شاهد

شدة عصف الرياح في سحابة #مكة#الحرم_المكي

" لا إله إلا الله "

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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وتعرضت السعودية إلى موجة من الطقس السيئ على مدار الأيام الماضية، إذ تأثرت المرتفعات الجنوبية الغربية بعاصفة شديدة، نتج عنها هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

كما وثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية