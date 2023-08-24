حمص إسرائيلي ملوث ببكتيريا في الأسواق الفلسطينية

أمرت السلطات الفلسطينية بسحب منتج غذائي إسرائيلي ملوث ببكتيريا خطيرة، محذرة الفلسطينيين من تناول هذا المنتج.

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وقالت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إن "حمص سلطات العثماني" وهو منتج إسرائيلي يحتوي على بكتيريا Listeria monocytogenes، وفق ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

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ولفت مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إلى أنه "تم اصدار التعليمات لطواقم ومفتشي وزارة الاقتصاد لسحب هذه المنتجات من السوق الفلسطيني، وبشكل فوري، كونها تحتوي على بكتيريا خطرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق "العثماني للسلطات"، كونه لم يلتزم بتعليمات القانون الفلسطيني".

وفي هذا السياق، أكد القاضي، أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية لم تتلق أي تحذيرات أو تنبيهات من شركة "سلطات العثماني" حول منتجها من الحمص، فيما اكتفت بنشر تحذيرها على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية، مع اعتذارها للمجتمع الإسرائيلي.

وعدوى الليسترية هي مرض بكتيري منقول بالغذاء قد يكون خطيرا جدا على المرأة الحامل، والأشخاص أكبر من 65 عاما والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة. يشيع حدوثها على الأغلب من تناول لحوم غير معالجة جيدا، ومنتجات الحليب غير المبسترة.

المصدر: معا