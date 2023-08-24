الصين توجه رسالة لمصر بعد قبول انضمامها لمجموعة "بريكس"

وجه السفير الصيني في مصر لياو ليتشيانج، التهنئة إلى مصر بعد دعوتها إلى الانضمام للعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، اليوم الخميس.

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وقال السفير الصيني في القاهرة: "نقدم تهانينا الحارة لمصر على انضمامها إلى آلية التعاون للبريكس. إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع شركاء البريكس سويا على الالتزام بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعميق التعاون في شتى المجالات، وتحمل مسؤولية البريكس في مواجهة التحديات المشتركة وخلق المستقبل الجميل، لكي نبحر معا صوب بر التحديث".

وكانت مجموعة "بريكس" قد دعت في قمتها في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز في جلسة عقدت في قمة "بريكس" بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

المصدر: RT