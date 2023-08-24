قتيلان جراء انفجار عرضي في أحد مواقع المقاومة وسط غزة (صور)

أفاد مراسل RT بوفاة شابين فلسطينيين، اليوم الخميس، إثر انفجار عرضي وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة.

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ودوى انفجار في موقع التل التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بدير البلح تلاه أصوات لسيارات الإسعاف.

وقال مراسلنا إن أحد الراحلين يدعى أشرف حسين من دير البلح، والثاني علي الدرة من سكان مخيم البريج، وهما من عناصر كتائب القسام.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في بيان مقتضب، "ارتقاء شهيد وإصابة بحالة خطيرة، إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى".

ولفت في البيان، إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.

أخي وصديقي أشرف حسين "أبو عبيدة" في ذمة الله شهيداً في مهمة جهادية..

اللهم تقبله في واسع رحمتك.. pic.twitter.com/B5tJhMTJBC — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) August 24, 2023

سلام علي رجال ذاب الصخر بين أيديهم ،

ولا ذابت ولا هانت عزائمهم !#شهداء_الإعداد#أشرف_حسينpic.twitter.com/zNJa68vHoB — AsmaAlmadhoun #أنقذوا_الأسير_وليد_دقة (@AsmaAlmadhoun) August 24, 2023

شهداؤنا قوافل ، رحم الله شهداء الإعداد

أشرف حسين

علي الدرة #شهداء_الإعدادpic.twitter.com/HSrlYi3IAJ — 🇵🇸❤️Mhamd.20 (@Mhamd185) August 24, 2023

المصدر: RT