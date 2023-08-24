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قتيلان جراء انفجار عرضي في أحد مواقع المقاومة وسط غزة (صور)

أخبار العالم العربي

قتيلان جراء انفجار عرضي في أحد مواقع المقاومة وسط غزة (صور)
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أفاد مراسل RT بوفاة شابين فلسطينيين، اليوم الخميس، إثر انفجار عرضي وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة.

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ودوى انفجار في موقع التل التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بدير البلح تلاه أصوات لسيارات الإسعاف.

وقال مراسلنا إن أحد الراحلين يدعى أشرف حسين من دير البلح، والثاني علي الدرة من سكان مخيم البريج، وهما من عناصر كتائب القسام.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في بيان مقتضب، "ارتقاء شهيد وإصابة بحالة خطيرة، إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى".

ولفت في البيان، إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.

المصدر: RT

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