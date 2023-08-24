ملياردير إماراتي يعلن أن "طالبان" منعت 100 طالبة من السفر إلى دبي للدراسة على نفقته (فيديو)

أعلن خلف بن أحمد الحبتور، رئيس مجموعة شركات مقرها دبي، أن حركة "طالبان" الأفغانية منعت نحو 100 امرأة من السفر إلى الإمارات لإكمال تعليمهن الجامعي.

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وقال الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، في مقطع فيديو نشر على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر" أمس الأربعاء: "أنا عاجز عن التعبير عن خيبة الأمل التي أشعر بها الآن".

وأضاف: "قامت طالبان بمنع الطالبات الأفغانيات اللواتي كان من المفترض أن يصلن صباح اليوم إلى مطار دبي لإكمال دراستهن وفق المنحة الدراسية الشاملة التي قدمتها لهن بالتعاون مع جامعة دبي".

تجدر الإشارة إلى أن حركة "طالبان" منعت الإناث من الالتحاق بالتعليم الجامعي في شهر ديسمبر 2022، كما منعت الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وذلك عقب عودتها إلى الحكم في عام 2021، الأمر الذي لقي إدانة دولية كبيرة بما في ذلك من طرف الأمم المتحدة.

أنا عاجز عن التعبير عن خيبة الأمل التي أشعر بها الآن بعدما قامت #طالبان بمنع الطالبات الأفغانستانيات اللواتي كان من المفترض أن يصلن صباح اليوم إلى #مطار_ دبي لإكمال دراستهن وفق المنحة الدراسية الشاملة التي قدمتها لهن بالتعاون مع جامعة دبي @uniofdubai الممثلة بـ د.عيسى البستكي… pic.twitter.com/AePz1nVNfU — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) August 23, 2023

المصدر: RT