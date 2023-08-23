البحرين.. مريض يسرق سيارة إسعاف ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (فيديو)

في حادثة طريفة من نوعها، أقدم شخص في البحرين على سرقة سيارة الإسعاف التابعة للمشفى الذي كان يعالج فيه، فيما أصدرت السلطات بيانا بشأنه، وسط تفاعل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت شرطة العاصمة "القبض على شخص (23 عاما) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه"، لافتة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة.

(شرطة العاصمة): القبض على شخص (23 عاما) اثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 22, 2023

ونشر حساب موثق للصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو لعملية "السرقة"، مؤكدا القبض على "السارق".

في حين تفاعل رواد مواقع التواصل بـ"سخرية ومزاح" مع هذا المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "شلون بده يروح ..أسهل طريقة"، وأضاف آخر: "يمكن عنده بلاغ راح يساعد حد من المصابين".

شرطة العاصمة بمملكة البحرين تلقي القبض على شخص إثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. pic.twitter.com/p994G7iXcX — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 23, 2023

المصدر: RT