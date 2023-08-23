"المصري الديمقراطي" يدين التعدي على تراث القاهرة العمراني

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعدي على تراث القاهرة العمراني في أعمال الإنشاءات التي طالت منطقة جبانات القاهرة الأثرية، مطالبا بتنفيذ التزامات الحكومة.

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يتابع بقلق بالغ تطورات أعمال الانشاءات بنطاق القاهرة التاريخية، والتي طالت منطقة جبانات القاهرة الأثرية، حيث تعد أحد أهم معالم تراث المدينة العمراني الممتد عبر مئات السنين من التراكم الحضاري والانساني، حيث تعرضت لاهمال بالغ، وشهدت أعمال من النهب أخرها ما تداولته بعض الصحف بشأن تعرض مدفن أمير الشعراء - أحمد شوقي - للسرقة وسط غياب كامل لدور المؤسسات المعنية.

RT

ويطالب الحزب بتنفيذ "التزامات الحكومة الخاصة باعادة دراسة موقف أعمال التطوير، وملائمتها لتاريخية المناطق موقع التنفيذ، وكذا تكثيف أعمال التأمين والحراسة وفتح تحقيق عاجل للتبين من صحة ما يتم تداوله بشأن التعدى على منطقة جبانات القاهرة التاريخية".

RT

RT

القاهرة - ناصر حاتم

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT