مصر.. حفيد الرئيس عبد الناصر يفوز في أول انتخابات لاتحاد الأوراق المالية

أسفرت نتائج انتخابات الجمعية العامة لتشكيل أول اتحاد مصري للأوراق المالية في مصر عن فوز أحمد أشرف مروان، حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق.

وأفاد موقع "القاهرة 24" الإخباري بفوز كل من محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة لشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، وأحمد مروان، رئيس مجلس الإدارة بشركة "سيغما كابيتال"، بمقعدي فئة تأسيس الشركات القابضة في انتخابات أول مجلس إدارة لـ الاتحاد المصري للأوراق المالية.

وتمت الإشارة إلى أنه تنافس على المقعدين 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد، وأحمد مروان، وأيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي بشركة "ثروة".

هذا وتمكن كل من أسامة جمال، العضو المنتدب بشركة "نعيم" للوساطة، ومعتز عشماوي، العضو المنتدب بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، ورانيه الجندي، العضو المنتدب بشركة "أكيومن"، من حسمن فوزهم على مقاعد السمسرة بانتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

وبذلك أصبحت رانيه الجندي هي الممثل الثاني للعنصر النسائي بمجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إلى جانب راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ التي فازت بالتزكية ضمن فئة إدارة صناديق الاستثمار.

وبين موقع "القاهرة 24" أن محمد كمال، ممثلا عن شركة "إيليت" للاستشارات المالية، حسم موقفه بالفوز على المقعد الثالث ضمن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، وذلك في انتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية إلى جانب أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق ممثلا عن "أوراسكوم" القابضة للاستثمارات.

وعلى صعيد فئة السمسرة، فقد تنافس 6 مرشحين، وهم كل من جيهان يعقوب، العضو المنتدب بشركة "إيجي تريند" لتداول الأوراق المالية، وأحمد سيد، العضو المنتدب بشركة "فيصل" لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال، العضو المنتدب بشركة "نعيم" للوساطة، ورانية محمود، العضو المنتدب بشركة "أكيومن".

كما أنه ضمن فئة مرشحي شركات السمسرة، كان عوني عبد العزيز، رئيس شركة "وديان" للسمسرة، ومعتز عشماوي، العضو المنتدب بشركة "عربية أون لاين" للوساطة.

أما عن فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، فقد تنافس 3 مرشحين، وهم محمد عياد، وأحمد مروان، وأيمن الصاوي.

وعن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، تنافس كل من أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، وياسر حسين زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

فيما تنافس كل من راندا حامد، عن شركة "عكاظ" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعمرو أبو العنين، عن "سي أي استس مانجمنت"، وياسر عمارة عن "إيغل" للاستشارات المالية، على صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والماحفظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة

وعلى فئة المستقل من ذوي الخبرة، تنافس كل من أشرف سالمان، ممثلا عن "أوراسكوم" القابضة للاستثمارات، ومحمد جاب الله، عن "رؤية أون لاين" للسمسرة، ومحمد يونس، عن شركة "صندوق استثمار مصر المستقبل".

المصدر: "القاهرة 24"