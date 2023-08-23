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كان على قائمة ركابها.. تطورات تحطم طائرة خاصة تابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين

الجيش اللبناني: مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر إثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر إثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية
Globallookpress
أرشيف
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أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين 2 وإصابة آخر إثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".

ونشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو من مكان الحادث، حيث أعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لهذه الواقعة.

المصدر: RT

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