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مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار

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مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجموعة من الفيديوهات والصور لسقوط طائرة دون طيار في أرض زراعية بمحافظة الشرقية.

وقال النشطاء: "اليوم الثلاثاء فوجئ أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بسقوط طائرة بدون طيار في حقل من حقول الأرز بمنطقة الشركة الإيطالية بجوار صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمركز الحسينية محافظة الشرقية".

وكتب ناشط آخر: "سقوط طائرة بدون طيار داخل الشركة الإيطالية في أرض الحاج عبد المنعم".

مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار

وتم تداول صور للطائرة بشكل كبير في الساعات الماضية، دون تأكيد أو بيان رسمي ينفي أو يؤكد الأمر.

المصدر: RT

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