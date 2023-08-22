مصر.. مستشار السيسي للصحة يكشف الموقف من ارتداء الكمامة عقب ظهور متحور كورونا الجديد

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، عن مدى الحاجة للعودة لارتداء الكمامات بشكل عام، بعد ظهور المتحور الجديد "EG.5" في مصر.

وقال لموقع "مصراوي": "إن ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني من برد أو زكام"، مشددا على أنه "لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن، وهي الأكثر عرضة للخطورة للأمراض التنفسية بصفة عامة ومن ضمنها المتحورات الجديدة".

وأوضح تاج الدين أن جرعة لقاحات فيروس كورونا تنتهي بعد فترة معينة، لافتا إلى أنه في هذه الحالة وعلى غرار الإنفلونزا الموسمية، سيحتاجون إلى الحصول على جرعة قبل فصل الشتاء للفئات المستهدفة، ككبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2".

المصدر: "مصراوي"