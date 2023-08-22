إسماعيل هنية يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار خامنئي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحسب ما أفادت به "حماس"، فقد أشاد علي أكبر ولايتي "بمقاومة الشعب الفلسطيني خاصة الضفة"، معتبرا أنها "تشكل انتصارا لإرادته ومقاومته".

وأكد ولاياتي "موقف إيران الثابت بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته حتى ينال حقوقه"، مشيرا إلى "طبيعة المأزق الذي يعيشه الاحتلال".

من جهته، وجه إسماعيل هنية الشكر إلى ولايتي على هذا الاتصال، مشددا على صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة الاحتلال وعدوانه.

كما أشاد هنية بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية "الثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، مؤكدا أن "العدو يسعى إلى كسر إرادة شعبنا عبر جرائمه وعدوانه المتصاعد في القدس والضفة واستمرار حصاره لغزة".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممون على مواصلة المقاومة وكسر استراتيجية العدو وإفشال مخططاته، وصولا لتحرير أرضنا ومقدساتنا وخاصة القدس والمسجد الأقصى".

المصدر: موقع "حماس"