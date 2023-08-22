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قطر.. اعتقال العشرات في محال التدليك بتهم يتعلق بعضها بالآداب العامة

أخبار العالم العربي

قطر.. اعتقال العشرات في محال التدليك بتهم يتعلق بعضها بالآداب العامة
Gettyimages.ru
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تمكنت السلطات القطرية من القبض على أكثر من 250 متهما من محال التدليك (المساج) في الدولة، لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة.

وفي هذا الصدد، قالت الداخلية القطرية في بيان: "قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن الوقائي بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من وزارات (التجارة والصناعة البلدية، العمل، والصحة العامة) بحملات تفتيشية على محال التدليك (المساج) في الدولة".

وأضاف البيان: "أسفرت الحملات عن القبض على 251 متهما في تلك المحال لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة وأخرى بمخالفة الشروط والضوابط المحددة في ترخيصها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: RT

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