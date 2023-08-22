شاهد.. تخريج دورة تخصصية عسكرية للعنصر النسائي يثير تفاعلا كبيرا في السعودية

احتفلت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني في السعودية بتخريج دورة تخصصية للعنصر النسائي، بحضور قائد الكلية اللواء الركن سعود الزيد.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، نشرت وزارة الحرس الوطني صورا من حفل تخريج الدورة التخصصية للعنصر النسائي، ما أثار تفاعلا كبيرا.

#صور من حفل تخريج الدورة التخصصية للعنصر النسائي. pic.twitter.com/FDP82axVSy — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) August 21, 2023

وأعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصور، فيما تفاعل آخرون مع الصور، حيث علق أحدهم قائلا: "اللهم بارك..الله يوفقهن"، وأضاف آخر: "أسأل الله تعالى أن يوفقهن لخدمة دينهم.ووطنهم..نفخر دوما ونعتز بأبنائنا وببناتنا".

المصدر: RT