فيديو لثمرة تنمو في المقابر المصرية يثير جدلا واسعا

أثار فيديو نشره مؤثر شهير في مصر ضجة كبيرة، يظهر ثمار التين الشوكي الأحمر تنمو في المقابر.

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وتبين أن المقطع منذ 10 أشهر تقريبا، حيث فسر اليوتيوبر محمد شاهين الذي يتابعه أكثر من 324 ألف شخص، بأن نبات الصبار يتغذى على الجثامين في المقابر.

وقطف شاهين عددا من التين الشوكي الأحمر ثم تناوله، وبعدها وضع كمية منه في جورب وبدأ يعصره بيده بالضغط عليه ثم رفعه لأعلى ليشرب عصيره، الذي بدا أحمر للغاية ويشبه الدم.

محمد شاهين معروف عنه تناول الحشرات والثعابين والعقارب والسفر للصحراء ومعرفة كل أسرارها، حتى قدّم سلسلة فيديوهات عنونها بـ"مهارات البقاء" للتعرف على كيفية التعامل مع الصحراء والطبيعة دون استخدام أدوات ومعدات حديثة.

وعن حقيقة تغذي النبات على جثث الموتى، قال إنه من المحتمل أن يتغذي النبات (أي نبات وليس الصبار فقط) على الجثث المتحللة، ويمتص العناصر التي يحتاجها فقط، وهذا ما أكده المهندس إبراهيم عمارة مدير النظم والمعلومات في صندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة.

وقال لـ"مصراوي"، إن أفضل طريقة لتسميد التربة الزراعية يكون بالجثث المتحللة إذ يزيد الإنتاجية ويمنح النبات كل العناصر التي يحتاجها، إذ يتم عادة اللجوء إلى الطحالب ومخلفات المذابح لإمداد التربة الزراعية بعناصرها الأساسية، موضحا أن مزرعة التين الشوكي في المقبرة المصورة ليست مقتصرة فقط على مدينة رشيد، بل تشاهد في محافظات البحيرة والجيزة والقليوبية.

ولفت عمارة إلى أن جسد الإنسان أو أي كائن آخر يتحلل بمجرد الوفاة، ومن ثم يصبح عناصر أساسية للتربة الزراعة، من سماد وأحماض أمينية وفوسفات وغيرها من المعادن.

وعن اللون الأحمر للتين، فهو من صفات الثمرة الأساسية ويطلق عليه "تين شوكي فراولة"، وتُعد قيمتها الغذائية أعلى من ثمرة الدراجون فروت المعروفة بثمنها الغالي الذي يزيد عن 450 جنيها للكيلو.

المصدر: مصراوي + RT