خبير: روسيا ردت على مزاعم الغرب واختارت مصر لتحقيق مشروع تتمناه أي دولة

أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، في تصريح خاص لـRT أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لتوزيع الحبوب الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حلم لأي دولة.

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وأوضح أن روسيا ترد على مزاعم الغرب بأنها تستخدم الحبوب سلاحا لتجويع العالم، وتؤكد دائما على استعدادها منح الحبوب إلى إفريقيا والدول النامية لتأمين احتياجاتها من الحبوب والغذاء.

وأضاف العمدة أن فكرة اختيار مصر لأن تصبح مركزا لوجيستيا للحبوب الروسية حلم أي دولة في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا على سبيل المثال تبذل جهودا كبيرة جدا من أجل أن تصبح مركزا للحبوب في منطقة آسيا الوسطى. كما أوضح أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزا لوجيستيا لتصدير الحبوب، فضلا عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التي تتمتع بمكانة ووضع خاص لقربها لأكثر من منطقة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيمثل إضافة كبيرة إلى مصر، وستعطي لها أفضلية في الحصول على احتياجاتها من الحبوب، حيث أن الاتفاقيات تمنحها الأولوية، مشيرا إلى أن روسيا من أكبر مصدري الحبوب على مستوى العالم ، حيث أعلنت الرئاسة الروسية أنها تصدر ما بين ما بين 55 و60 مليون طن من الحبوب خلال عام 2023 .

وأوضح أن الأمر يصب أيضا في مصلحة روسيا ووصول منتجاتها إلى كافة دول القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مصر تتمتع بموقع متميز، كما سيساهم ذلك في تأمين الأمن الغذائي المصري، ويساهم أيضا في استقرار معدلات التضخم ، واستقرار في صرف صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

يذكر أن الإدارة العامة لتوريد السلع التابعة لوزارة التموين المصرية أكدت استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.

المصدر: RT