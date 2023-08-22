مصر.. وزارة الزراعة تصدر توصيات عاجلة للمزارعين حول التقلبات الجوية

أصدرت وزارة الزراعة المصرية توصيات عاجلة للمزارعين بعد الإعلان عن تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس تجنبا لإصابة المحصول بالآفات والأمراض.

وصدرت هذه التوصيات عن مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أشار إلى أن حالة الطقس الحالية مناسبة لشتل أو تطعيم الفاكهة (المانغو، والموالح، والزيتون، والنخيل"، وأيضا زراعة عروة الخضر الجديدة (الطماطم، والفلفل، والكرنب".

وأوضح المركز أن الجو حاليا مناسب للعمل بمحفزات النمو (أحماض أمينية وطحالب وسيتوكينين)، للمحاصيل التي تأثر نموها بالموجة الحارة الطويلة مثل الأرز والذرة المتأخرة وبعض الخضر حديثة الشتل.

ووجه مركز المناخ تحذيرا من بدء سرعات عالية من الرياح، لافتا إلى ضرورة الانتباه بري المحاصيل الطويلة (الذرة والسمسم وعباد الشمس)، وأيضا الأمراض المحبة للرطوبة، والآفات حرشفية الأجنحة.



وفي توصياته، أفاد مركز معلومات تغير المناخ بأن زراعة العروة الخريفية (الشتوية المبكرة) تبدء في خلال أيام من الآن (البنجر العروة الأولى – البطاطس النيلية في مصر الوسطى – مشتل البصل السبعيني في سوهاج – زراعة البصل المقور في بني سويف – زراعة الثوم في المينا وبني سويف واسيوط - زراعة العروة المتأخرة للذرة خاصة السيلاج).

وأكد المركز ضرورة الانتباه لمكافحة دودة الحشد خلال هذه العروة خاصة في زراعة الخيار النيلي في مصر الوسطى وجنوب الدلتا، وزراعة الفاصوليا البيضاء والخرشوف في الوجه البحري.

المصدر: "القاهرة 24"