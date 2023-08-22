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أمير سعودي يرد على من يقول إن "ثروات المملكة للعرب والمسلمين وليست للسعوديين"

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يرد على من يقول إن
Globallookpress
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رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على من يقول إن "ثروات المملكة للعرب والمسلمين وليست للسعوديين".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب الأمير عبد الرحمن ين مساعد: "يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم".

وأضاف: "وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة، لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربا ومسلمين!".

المصدر: RT

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