أمير سعودي يرد على من يقول إن "ثروات المملكة للعرب والمسلمين وليست للسعوديين"

رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على من يقول إن "ثروات المملكة للعرب والمسلمين وليست للسعوديين".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب الأمير عبد الرحمن ين مساعد: "يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم".

وأضاف: "وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة، لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربا ومسلمين!".

يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم ،وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربًا ومسلمين! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 21, 2023

المصدر: RT