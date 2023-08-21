كبير الأثريين في مصر: مليون قطعة آثار مصرية متواجدة في 40 متحفا حول العالم واكتشفنا هرما جديدا لأحمس

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، أن الحضارة المصرية تدرس في 28 جامعة بالعالم، وهناك مليون قطعة آثار مصرية متواجدة في 40 متحفا على مستوى العالم.

وخلال حواره ببرنامج "بلدنا المحروسة"، أضاف مجدي شاكر: "يعني أي متحف في العالم هتروحه هتلاقي فيه آثار مصرية"، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية مستمرة ولم تنته.

وبين شاكر أن مصر تحتوي على 138 هرما، مردفا: "منذ أسبوعين اكتشفنا هرم لأحمس طارد الهكسوس في سوهاج، وما زال أكثر من 60% من الآثار المصرية متواجدة في باطن الأرض".

وشدد كبير الأثريين على ضرورة تدريس اللغة المصرية القديمة في المدراس، وتدريس مادة الأخلاق السياحية للطلاب، لكي يعلم الطالب أهمية القطاع السياحي كمورد أول في تدفق العملة الأجنبية في مصر، بما يعود على تطوير كافة القطاعات في الدولة.

المصدر: "المصري اليوم"