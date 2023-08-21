سفينتان إيطاليتان تابعتان لـ"الناتو" ترسوان بميناء الجزائر (صور)

رست، اليوم الاثنين، بميناء الجزائر السفينتان الإيطاليتان "ITS STROMBOLI A 5327" و"ITS NUMANA A5557"، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي.

وتعتبر السفينتان "ITS STROMBOLI A 5327" و"ITS NUMANA A5557"، من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط التابعة لحلف "الناتو"، كما سيدوم التوقف بالميناء ثلاثة أيام.

وعلى هامش هذا التوقف، قام نائب قائد الواجهة البحرية الوسطى "ن.ع.1"، باستقبال أطقم السفينتين رفقة ممثل السفارة الإيطالية بالجزائر.

Under the program of the joint #Algeria - #NATO cooperation , an Italian naval detachment docked at the port of Algriers for 3-day visit

the detachment consists of two minesweepers : ITS "NUMANA A5557 " and "ITS STROMBOLI A5327"#Italypic.twitter.com/Bxom8eWqf2 — kimo dial (@kmldial70) August 21, 2023

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن "رسو السفينتين يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

كما أضاف أن "هذا التوقف سيشهد تنفيذ عدة نشاطات بين الجانبين لتبادل الخبرات بين الأطقم، إضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية".

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المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية