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سفينتان إيطاليتان تابعتان لـ"الناتو" ترسوان بميناء الجزائر (صور)

أخبار العالم العربي

سفينتان إيطاليتان تابعتان لـ
@buquesdeguerra
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رست، اليوم الاثنين، بميناء الجزائر السفينتان الإيطاليتان "ITS STROMBOLI A 5327" و"ITS NUMANA A5557"، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي.

وتعتبر السفينتان "ITS STROMBOLI A 5327" و"ITS NUMANA A5557"، من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط التابعة لحلف "الناتو"، كما سيدوم التوقف بالميناء ثلاثة أيام.

وعلى هامش هذا التوقف، قام نائب قائد الواجهة البحرية الوسطى "ن.ع.1"، باستقبال أطقم السفينتين رفقة ممثل السفارة الإيطالية بالجزائر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن "رسو السفينتين يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

كما أضاف أن "هذا التوقف سيشهد تنفيذ عدة نشاطات بين الجانبين لتبادل الخبرات بين الأطقم، إضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية".

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المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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