السفارة السعودية لدى فرنسا تصدر بيانا بشأن سقوط مواطن من شرفة فندق

أصدرت السفارة السعودية لدى فرنسا، بيانا بشأن سقوط مواطن من شرفة فندق في "كان"، موضحة أن المصاب لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة لما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا، تفيد السفارة أن المواطن المشار له تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا نجم عنه إصابته بعدد من الكسور، وقد نقل على إثره لأحد المستشفيات المختصة، ولايزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى".

وأضاف البيان: "السفارة تتابع كل ما يتعلق بحالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل".

وقد نقل على إثره لأحد المستشفيات المختصة، ولايزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، و السفارة تتابع كل ما يتعلق بحالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل. — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) August 20, 2023

وفي مشهد وصفته الصحافة الفرنسية بالمرعب، سقط سائح سعودي في الثلاثينات من العمر من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية.

وذكر موقع "Nice Matin" الفرنسي أن الحادث وقع يوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف صباحا.

المصدر: RT