بابا الأقباط في مصر يوجه رسالة لأمير قطر خلال لقائه صدفة (صورة)

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست، مصادفة.

ويقيم الأمير تميم حمد آل ثان في نفس الفندق الذي يقيم فيه البابا في بودابست، حيث التقيا مصادفة في بهو الاستقبال وتبادلا كلمات التحية والمودة.

ووجه قداسة البابا الشكر للأمير على الرعاية التي يتلقاها الأقباط في دولة قطر، والاهتمام بالكنيسة القبطية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك البابا تواضروس والوفد المرافق له بالعيد القومي للمجر، حيث أعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها للبابا لتلبيته دعوة الحكومة، لزيارة المجر في هذه المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

كما وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى العاصمة بودابست، اليوم، في زيارة رسمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية