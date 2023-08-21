أمير سعودي يتسلم نسخة من القرآن الكريم بلغة "برايل"

تسلم الأمير السعودي جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الاثنين، مصحفا بلغة "برايل"، الذي يسهل على المكفوفين الوصول إلى الصفحات والصور وقراءتها.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير جلوي بن عبد العزيز في مكتبه بديوان الإمارة، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، يرافقه نائب مجلس إدارة جمعية المكفوفين بالمنطقة ماجد القارح.

هذا ونوه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، بالدعم اللامحدود والاهتمام الذي توليه القيادة في طباعة القرآن الكريم والعناية به.

سمو أمير منطقة نجران يتسلم نسخة من المصحف الشريف بلغة "برايل".https://t.co/Ruz7W0MlVw#واس_عامpic.twitter.com/4BgP8JgadF — واس العام (@SPAregions) August 21, 2023

وتسمى هذه اللغة بطريقة برايل نسبة لمخترعها الفرنسي لويس برايل، وهي نظام كتابة ليلية ألف بائية، تمكن المكفوفين من القراءة، ولذا تكتب الحروف رموزا بارزة على الورق مما يسمح للمكفوفين بالقراءة بفضل حاسة اللمس.

يشار إلى أن اختراع كتابة المكفوفين قد أكمل النقص الذي كان يعانيه نظامهم التعليمي، بأن صار الطلاب المكفوفون قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم من الأشخاص العاديين وإن اختلفت الطريقة.

المصدر: "واس" + RT