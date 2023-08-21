بدعم من "أم الإمارات".. رئيس سيشل يفتتح مستشفى لاديج (فيديو)

افتتح رئيس الشيسل وافل رامكالاون، المستشفى الجديد الذي أقيم بدعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في جزيرة لاديج، بتكلفة تزيد عن 25 مليون درهم.

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وحضر حفل الافتتاح، حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد النيادي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في فكتوريا، وبيجي فيدوت، وزيرة الصحة في سيشل، وسيلفستر راديغوند، وزير الشؤون الخارجية والسياحة، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة في سيشل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعرب رئيس السيشل عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي، وامتنانه لـ"مكرمة" الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمويل بناء المستشفى، الذي يعتبرهدية لسكان جزيرة لاديج وعلامة فارقة في تاريخ الجزيرة، حسب تعبير وكالة الأنباء الإماراتية الإمارات.

ويخدم المستشفى حوالي 3 آلاف من السكان المحليين سنويا، وتمت إقامته وفق أحدث المواصفات العالمية وتجهيزه بأفضل الأجهزة والمعدات كمنشأة صحية متكاملة تسهم في تعزيز مستوى الرعاية والخدمات الصحية لسكان جزيرة لاديج، وفي مختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تحتاجها الجزيرة والجزر المجاورة.

ويعد أول مستشفى تخصصي في جزيرة لاديج، يضم عدة وحدات وتخصصات من أهمها وحدة العلاج الطبيعي، والطورائ، وعيادة الطب العام، وعلاج الأسنان، والسمع، والعيون، وغرفة للعمليات والإفاقة، بجانب وحدتين لغسيل الكلى، والنسائية والتوليد، وغيرها من التخصصات التي تخدم الجزيرة والجزر القريبة منها.

المصدر: وام