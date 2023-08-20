مصر.. الحركة المدنية الديمقراطية تحسم قرارها بخصوص المشاركة في الحوار الوطني

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يوم الأحد، استمرار مشاركتها في الحوار الوطني بالبلاد، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية.

وفي التفاصيل، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا في مقر الحزب المصري الديمقراطي لحسم قرار الاستمرار في الحوار الوطني من عدمه، حيث حضر اللقاء حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة الأسبق، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومعتز الشناوي، ممثل لحزب العدل وكريمة الحفناوي، ومحمد حسن خليل ممثلا لحزب التحالف الاشتراكي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب حمدين صباحي عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصداره قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة، لافتا إلى أن القرار صدر بعد مفاوضات شهدت الكثير من الصعوبات واستغرقت الكثير من الوقت.

وتابع صباحي: "بعد قرار الإفراج عن دومة، أصبح لزاما على الحركة المدنية أن تستمر في الحوار الوطني من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية والمعترف بها من قبل الدولة، على أن تكون لهم الأولوية ومن ثم التطرق إلى المسجونين الآخرين غير التابعين لأي حزب".

هذا وأكد فريد زهران ما سبق، مشيرا إلى اتفاق الأغلبية حول المشاركة في الحوار الوطني، على أن يتم تأجيل الحوار حول الانتخابات الرئاسية إلى الاجتماع القادم المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 28 من هذا الشهر بمقر حزب العدل.

المصدر: "القاهرة 24"