أول موقف رسمي لواشنطن بعد الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مشيرة إلى أنها "خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا ومثال للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة".

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا. يعتبر هذا العرض للوحدة مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات".

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ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد #ليبيا. يعتبر هذا العرض للوحدة مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.

نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات… https://t.co/GOcUSvfOId — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) August 20, 2023

وأضافت السفارة عبر حسابها: "نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن محافط الليبي المركزي، الصديق الكبير، عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.

وأوضح المصرف في بيان له على موقع "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.

وقد انقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.

وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.

المصدر: RT