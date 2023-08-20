مصر.. إحالة أعضاء في شبكة إجرامية كبيرة إلى المحاكمة الجنائية

أمرت السلطات المصرية بإحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في عملية كبيرة لتهريب المهاجرين المصريين.

وأصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرا يقضي بإحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى محكمة الجنايات المختصة في القاهرة، لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة مبتكرة، من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.

وتضمن أمر إحالة القضية الذي أعدته نيابة شرق القاهرة حملت رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، أن المتهم محمود م. إ.، 34 عاما، موظف مسؤول بالجهاز، ومحمود م. ع.، 32 عاما، موظف بجمعية في الجهاز، وحمدناه م. م.، 44 عاما، موظف مسؤول بالجهاز، وأحمد ر. ص.، 41 عما، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 عاما، سمسار هجرة غير شرعية، قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بالمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز الرقابي على خلاف الحقيقة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة خارج مصر.

المصدر: "صدى البلد"