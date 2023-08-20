مصر.. تطورات جديدة في محاكمة صهر الرئيس الراحل حسني مبارك

أجلت محكمة مصرية اليوم الأحد، محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين، بقضية الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه.

وفي التفاصيل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مجدي راسخ، صهر الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

وبين قرار الإحالة أنه تمت إحالة كل من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق لمحكمة الجنايات، بتهمة الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

المصدر: "مصراوي"