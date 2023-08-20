نقيب الصحفيين المصريين لـRT: الصحفي كريم أسعد الموقوف بسبب "طائرة زامبيا" سيكون في منزله اليوم

أكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن زميلهم الصحفي كريم أسعد الذي أوقفته السلطات، مشيرا إلى أن الأخير بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.

وفي تصريح لـRT، توجه نقيب الصحفيين بالشكر الجزيل إلى السلطات المصرية "على تفهمها وسرعة استجابتها لمطالب النقابة".

تجدر الإشارة إلى أن توقيف الصحفي أسعد جاء على خلفية منشورات منسوبة إليه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في "فيسبوك" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا).

وذكرت مواقع إخبارية مصرية في وقت سابق أن نقابة الصحفيين تطالب بالكشف عن مكان احتجاز الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير منصة "متصدقش" الذي اعتقل بعد مداهمة منزله فجر أمس السبت داعية إلى الإفراج عنه وعن 24 صحفيا آخر.

وكانت جميع المنشورات ذات الصلة بعنوان "ما تصدقش" وتتعلق بطائرة زامبيا التي أثارت تفاعلات واسعة في هذه القضية، بعد قيام سلطات زامبيا باحتجاز طائرتين إحداهما محلية من زامبيا والأخرى قادمة من القاهرة، واعتقال 14 شخصا من طاقم الطائرتين والركاب، ومن بين المعتقلين 9 أجانب من بينهم 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، إضافة الى 5 مواطنين من زامبيا.

وفي بيان له، طالب فريق عمل منصة "ما تصدقش" بعودة كريم إلى عمله، وأنهم مستمرون في "متصدقش" برسالتها، إعمالا واحتراما لنصوص مواد الدستور المصري، التي تكفل حرية النشر، وتحظر فرض أي رقابة على وسائل الإعلام.

وأوقفت أجهزة الأمن المصرية، في الثانية من صباح السبت، الصحفي كريم أسعد، بمدينة الشروق، بعد مداهمة منزله.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم