وزير التموين المصري يوجه رسالة للغاضبين من ارتفاع الأسعار: وجود السلع أهم من اختفائها

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع الأسعار، موضحا أن بعض السلع التموينية مرتفعة بالفعل ولكن متواجدة.

وفي تصريحات صحفية، قال علي المصيلحي: "لو الناس زعلانة من ارتفاع أسعار السلع أقولهم وجود السلعة أهم من اختفائها".

وأوضح المصيلحي أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وأن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط جميع مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.

وبين وزير التموين المصري أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمة لأول مرة، وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة شاملة فروعها بصورة موحدة، وسيكون مكونا من عدد 15 خانة، مؤكدا أنه تم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

المصدر: "القاهرة 24"