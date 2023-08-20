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الجزائر.. "جمعية علم المناعة" تصدر توضيحا بشأن انتشار محتمل لمتحور كورونا الجديد في البلاد

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الجزائر..
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية .. فيروس كورونا
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أفاد رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، البروفيسور كمال جنوحات، باحتمال إصابة العديد من الجزائريين بالمتحور الجديد من فيروس "كوفيد -19" المعروف باسم "إيريس" أو "إي جي 5".

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وأوضح جنوحات في تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أن لا داعي للقلق من متحور "إيريس" الجديد كون 90 % من الجزائريين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس خلال انتشار متحور "أوميكرون".

ولفت البروفيسور إلى أن متحور "إيريس"، سينتشر خلال الفترة القادمة في الجزائر.

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وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا منذ نحو عام كامل، بسبب اكتساب الجزائريين لمناعة قوية ضد المرض.

وأكد مهياوي أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أمر طبيعي في ظل التطور البيولوجي والإيكولوجي للفيروسات، وأن إثارة المخاوف حولها يزيد احتمالات نقص المناعة وتحديدا عند كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

 

المصدر: الشروق

 

 

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