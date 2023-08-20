وزارة الداخلية المصرية تكشف ملابسات "حادثة الكلب" وتتخذ إجراءات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد، ضبط 5 أشخاص اعتدوا على كلب بضربه ببندقية "خرطوش" للتخلص منه وقتله، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب باستخدام "بندقية خرطوش" بمنطقة الهرم بالجيزة".

وتابع البيان: "بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص، ولأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "بندقية خرطوش"، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له".

وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهمين أكدوا أن "مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح الناري المضبوط على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على (كلب) بإستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم إعترفوا… pic.twitter.com/fa1MwCqGN5 — وزارة الداخلية (@moiegy) August 20, 2023

المصدر: RT