مصدر دبلوماسي مغربي ينفي تقدم بلاده بطلب للانضمام إلى "بريكس"

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت أن المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ولن يحضر قمة المجموعة في جنوب إفريقيا.

ونفت الوكالة نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيه إن المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة.

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ونقلت الوكالة عن المصدر إن "جنوب إفريقيا مرة أخرى، منحت لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول بريكس، دون استشارة مسبقة".

وتضم مجموعة "بريكس الآن كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وسيجري بحث توسعها المحتمل خلال القمة القادمة وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام.

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وذكرت الوكالة أن المغرب لن يحضر اجتماع "بريكس" في جنوب إفريقيا. وأضافت أن "جنوب إفريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية تجاه قضية الصحراء".

وأردفت الوكالة أن "المغرب يقيم بالتأكيد علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية".

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي + "رويترز"