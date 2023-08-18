القبض على عشرات المصريين داخل شاحنة في المكسيك (صورة)

أعلنت السلطات المكسيكية، القبض على 137 مهاجرا كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية من خلال الاختباء في سيارة نقل، بينهم 129 مصريا.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، تمكن من العثور على 129 مهاجرا من مصر وثمانية من موريتانيا تم التخلي عنهم في حافلة في ولاية فيراكروز بشرق البلاد.

وكشف المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان له، أن وكلاء الهجرة الفيدراليين تلقوا مكالمة حول موقع حافلة ركاب على طريق Las Choapas-Nanchital السريع القديم، حيث كان 137 أجنبيا لم يثبتوا إقامتهم المنتظمة في البلاد.

وبعد التحقق من الحالة الصحية لجميع الأشخاص، كان من الممكن إحصاء أن المجموعة كانت تسافر مع قاصرين غير مصحوبين بذويهم، ونواة عائلية مكونة من شخصين، بالإضافة إلى 125 بالغا من الجنسية المصرية وثمانية بالغين من موريتانيا.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجانب ارتدوا سوارا باسمهم، وهو ما تعتبره خاصية مميزة تستخدمها جماعات الاتجار بالبشر، وأخذ الوكلاء البالغين الذين كانوا يسافرون بدون أطفال إلى محطة أكايوكان للهجرة لمواصلة عملية إدارة الهجرة الخاصة بهم، حيث تم تزويدهم أيضا بالرعاية الطبية، بينما تم نقل العائلات والقصر غير المصحوبين بذويهم إلى مكتب تحويل الأطفال والمراهقين NNA.

يأتي هذا الحدث في خضم زيادة عدد المهاجرين الذين يسافرون مزدحمين في حافلات بالمكسيك، وفي 4 أغسطس، اعترض عملاء مكسيكيون حافلة ركاب تقل 62 مهاجرا من ثلاث قارات في ولاية سونورا الشمالية على الحدود مع أريزونا بالولايات المتحدة.

المصدر: مصراوي