مراسل RT: مقتل شخص خلال مداهمة استهدفت خلية إرهابية بالضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

قال مراسل RT في لبنان فجر يوم السبت، إن حزب الله داهم خلية إرهابية في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المراسل أن شخصا لقي مصرعه وتم إلقاء القبض على آخر خلال المداهمة حيث ترددت أنباء عن وجود خلية تعمل لصالح أحد التنظيمات الإرهابية.

وذكر تلفزيون "الجديد" أن "معلومات وصلت إلى جهات معنية في حزب الله عن دخول سوري خلسة إلى لبنان يدعى وسام مازن دلا من مواليد العام 2000 من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

وأضاف أن "المعلومات تفيد بأنه استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأوضح أن "المداهمة حصلت في منطقة حي السلم قرب مستشفى الهادي ليلا لمنزل يعود لشخص سوري الجنسية وحين علم بأنه تم كشف مكان وجوده رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به، وقد فارق الحياة، كما وتم إلقاء القبض على شخص آخر سوري الجنسية".

وأفادت قناة "الجديد" بأن صوت إطلاق نار سمع في المنطقة.

توافرت معلومات لحزب الله عن ارهابي (سوري الجنسية) يُجهز لعملية إنتحارية.

تمت مداهمة مكان إقامته في حيّ السلم فقام برمي نفسه من نافذة منزله فسقط قتيلاً، وتم القاء القبض على شخصين برفقته.. pic.twitter.com/tWQ2qcz5wl — سالم زهران (@salemzahran05) August 18, 2023

المصدر: RT + تلفزيون "الجديد" اللبناني