وزير الخارجية التونسي يطلع الرئيس سعيد على نتائج زيارته إلى الجزائر

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، وزير الخارجية نبيل عمار، مطلعا على نتائج الزيارة التي أداها الوزير إلى الجزائر.

وأكد الرئيس قيس سعيّد، مجددا، على عمق العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر.

وأشار إلى "الحرص المتبادل على مزيد من التطور في العلاقات"، موضحا أن "تاريخنا واحد وحاضرنا واحد ومستقبلنا لا يمكن أن يكون إلا واحدا ومشتركا".

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة تونس، في الاجتماع الذي سينعقد شهر أغسطس الجاري بجنوب إفريقيا، والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" مع عدد من الدول الشريكة.

هذا وكلف الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، وزير الخارجية نبيل عمار، بالقيام بزيارة إلى الجزائر محملا برسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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المصدر:RT