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مصادر تكشف لـ RT تفاصيل الآليات الأمريكية التي شوهدت على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

مصادر تكشف لـ RT تفاصيل الآليات الأمريكية التي شوهدت على الحدود مع سوريا
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كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، معلومات عن استبدال التحالف الدولي جزءا من قطعاته في قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل".

وذكرت المصادر لـRT  أن "الآليات العسكرية التي شوهدت خلال اليومين الماضيين كانت ضمن عملية استبدال بعض قطعات التحالف الدولي، وليس لقوات أمريكية دخلت العراق".

وأضافت، أن "هذه القوات غادرت العراق عبر منفذ (جريشان) الحدودي مع الكويت، ضمن عملية استبدال دورية".

وتناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن وجود تدخل عسكري أمريكي في العراق، بناء على مقاطع فيديو انتشرت، اتضح بعضها أنه ليس في العراق.

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المصدر: RT

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