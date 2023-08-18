"كتائب شهداء الأقصى": معركة "بأس جنين" أثبتت قدرة المقاومة على التصدي للجيش الإسرائيلي

أكدت "كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء" في كلمة لها خلال مهرجان تأبيني لشهداء معركة "بأس جنين" مساء الجمعة، أن معركة "بأس جنين" شكلت حدثا مفصليا.

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وأضافت أن المعركة أثبتت قدرة المقاومة في جنين على التصدي للجيش الإسرائيلي.

وذكرت أنها تعاهد شهداء معركة "بأس جنين" بالسير على دربهم حتى التحرير.

وشددت "كتائب شهداء الأقصى" على أنه سيكون هناك رد على أي مساس بالأسرى في السجون الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون تفاقمت في سجون إسرائيل، بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على سجن النقب، حيث يواصل نحو 1000 أسير إضرابهم عن الطعام احتجاجا على هذا الهجوم، والذي دفع بالفصائل الفلسطينية للتلويح بالتدخل لنصرة الأسرى.

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ولا تزال حالة التوتر الشديد تعم السجون الإسرائيلية وعلى وجه التحديد سجن النقب الصحراوي، على خلفية الهجوم الذي نفذته قوات خاصة إسرائيلية الخميس ضد عدد من أقسام السجن والذي تخلله اعتداء على الأسرى الفلسطينيين وتنكيل بهم، بالإضافة إلى نقل الكثير منهم إلى الزنازين وإلى سجون أخرى بطريقة عنيفة.

وتؤكد المؤسسات التي تتابع ملف الأسرى، أن الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي استدعيت لذلك السجن ولا تزال موجودة هناك.

كما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، يوم الأربعاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة عقابية بحق قيادة الأسرى بسجن ريمون.

وقد جاء هذا الهجوم العنيف على أسرى سجن النقب بعد زيارة قام بها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير الذي تعهد في مرات عدة بالتشديد على الأسرى والتنكيل بهم.

من المهم الإشارة إلى أن دعوات فلسطينية دعت للنفير والخروج بمسيرات حاشدة نصرة للأسرى الذين يتعرضون للاعتداءات في سجون تل أبيب.

المصدر: RT + وكالات