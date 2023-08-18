قضية "طائرة الكنز".. مكتب محاماة زامبي يطالب بإخلاء سبيل 5 مصريين

طالب مكتب محاماة زامبي بإخلاء سبيل خمسة مصريين قيل إنهم كانوا على متن الطائرة المتحفظ عليها الاثنين الماضي.

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وطالب مكتب المحاماة إخلاء سبيل المصريين لعدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات.

ويمثل مكتب المحاماة خمسة مصريين من أصل ستة كانوا على متن الطائرة، فيما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة. وأوضح الخطاب أن الخمسة المذكورين ليسوا من أفراد طاقم الطائرة.

ولم تصدر أي جهات رسمية مصرية حتى اللحظة أي نفي أو تأكيد لما يتم تداوله حول هذه الأسماء.

وكانت السلطات الزامبية أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار "كينيث كاوندا الدولي"، مساء الأحد الماضي، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلو جرام من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبًا، وخمسة مسدسات وسبِع خزن ذخائر، و126 طلقة.

بعد إصدار أمر احتجاز الركاب والطاقم والحجز على المواد التي وجدت على الطائرة، نقل المصريون وطاقم الطائرة إلى مركز شرطة تشيلستون دون توجيه اتهامات لهم، فيما بقت الطائرة في حوزة لجنة مكافحة المخدرات، بحسب الخطاب.

بحسب المحامي، طلب ضباط لجنة مكافحة المخدرات من المصريين الخمسة، اليوم، مرافقتهم إلى الطائرة لتفتيشها، بعد ثلاثة أيام من الحجز، وهو الأمر الذي اعتبره إجراء مخالفا، مشيرا إلى أن موكليه غير مسؤولين عن محتويات الطائرة بعد بقائها طوال تلك الفترة في حيازة مكافحة المخدرات.

وكانت سلطات زامبيا قد أطلعت وسائل الإعلام على الطائرتين المحتجزتين في مطار كينيث كاوندا الدولي، بعد العثور على مبالغ مالية ضخمة وأسلحة فيهما.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد نقلت عن مصدر مطلع أن الطائرة الخاصة التي أعلنت زامبيا احتجازها ليست مصرية، وخضعت للتفتيش وقواعد الأمن كافة التي يتم تطبيقها خلال مرورها بمطار القاهرة.

المصدر: وكالات