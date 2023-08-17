 
مباشر

السعودية.. المديرية العامة للجوازات توضح قرارها بخصوص تأشيرة المقيمين

أخبار العالم العربي

السعودية.. المديرية العامة للجوازات توضح قرارها بخصوص تأشيرة المقيمين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvrl

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه يسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة "خروج وعودة"، العودة إلى المملكة حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل، حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية "هوية مقيم".

وقالت إنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج وعودة"، و60 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج نهائي".

ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة "الخروج والعودة" إلى "خروج نهائي" في حال كان المستفيد خارج المملكة.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا