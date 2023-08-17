الكويت.. قرار قضائي جديد بحق مغرد متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي

أصدرت محكمة كويتية اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن المغرد الكويتي متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

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وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن "محكمة الجنايات في الكويت حجزت قضية المغرد حامد بويابس إلى جلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيله".

وفي وقت سابق، شددت وزارة الداخلية الكويتية على أنها لا تقبل المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وجه إساءات عبر مواقع التواصل لوزير الداخلية السعودي.

وجاء ذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من مواطن كويتي يهاجم فيها وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، ما أثار ضجة كبيرة.

وتعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".

وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة.. تؤكد الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".

وكان مغردون قالوا إن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس، هو من وجه الإساءة عبر السوشيال ميديا إلى وزير الداخلية السعودي، وأشاروا إلى أن السلطات ألقت القبض عليه.

المصدر: RT