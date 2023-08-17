السعودية.. حريق كبير في مستشفى الحبيب بالرياض للمرة الثانية (فيديوهات)

اندلع اليوم الخميس، حريق في مبنى قيد الإنشاء بمستشفى الحبيب (حي الياسمين) للمرة الثانية، في العاصمة السعودية الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية المحلية مقاطع فيديو توثق الحريق الكبير، حيث نشر حساب "طرق الرياض" في منصة "إكس"، الذي يهتم بأخبار الرياض والطرق"، مشاهد من الحريق، معلقا عليها بالقول: "حريق في مبنى مستشفى الحبيب - طريق أنس بن مالك..المبنى قيد الإنشاء".

#عاجل .. حريق في مبنى مستشفى الحبيب - طريق أنس بن مالك "المبنى قيد الإنشاء" pic.twitter.com/gXyeQMTRrw — طرق الرياض (@Ruh_Rd) August 17, 2023

وتمت الإشارة إلى أن الدفاع المدني والفرق المختصة باشرت إخماد الحريق.

📌متداول : حريق مستشفى الحبيب حي الياسمين للمرة الثانية .. اليوم الخميس 17 اغسطس pic.twitter.com/wrFj3XPgck — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) August 17, 2023

الدفاع المدني في #الرياض يباشر حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين (مستشفى الحبيب) و ما زالت عمليات الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/vegzH23qr9 — الموجز السعودي (@saudistuff) August 17, 2023

المصدر: RT + صحيفة "المناطق"