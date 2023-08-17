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السعودية.. حريق كبير في مستشفى الحبيب بالرياض للمرة الثانية (فيديوهات)

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السعودية.. حريق كبير في مستشفى الحبيب بالرياض للمرة الثانية (فيديوهات)
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اندلع اليوم الخميس، حريق في مبنى قيد الإنشاء بمستشفى الحبيب (حي الياسمين) للمرة الثانية، في العاصمة السعودية الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية المحلية مقاطع فيديو توثق الحريق الكبير، حيث نشر حساب "طرق الرياض" في منصة "إكس"، الذي يهتم بأخبار الرياض والطرق"، مشاهد من الحريق، معلقا عليها بالقول: "حريق في مبنى مستشفى الحبيب - طريق أنس بن مالك..المبنى قيد الإنشاء".

وتمت الإشارة إلى أن الدفاع المدني والفرق المختصة باشرت إخماد الحريق.

المصدر: RT + صحيفة "المناطق"

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