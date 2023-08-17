سياحة الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء والصفراء وتوجه تحذيرات عاجلة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في مصر، رفع الرايات الحمراء والصفراء بسبب حالة عدم الاستقرار النسبي على الشواطئ مع وجود عدد كبير من المصطافين.

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وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، هي ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقي، إسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

بينما استمر عدم الاستقرار في شواطى القطاع الغربي والعجمي مع رفع الراية الحمراء.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وتواجد عمال الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

المصدر: RT