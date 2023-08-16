السيطرة عل حريق غابة مغراوة بإقليم تازة المغربي بنسبة 90% والمساحة المتضررة 790 هكتارا (فيديو)

ذكر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم تازة المغربي، مراد الصعفدي، بأنه تم احتواء الحريق الذي اندلع يوم الجمعة بغابة مغراوة بنسبة 90%‎ عند ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المدير الإقليمي أنه "تم احتواء الحريق في غابة مغراوة بإقليم تازة بنسبة تناهز 90%‎، مبرزا أن الجهود متواصلة لليوم السادس على التوالي لإخماده بشكل كامل".

وأوضح المدير الإقليمي أن "المساحة المتضررة من هذا الحريق تناهز 790 هكتارا، وتتكون أساسا من أشجار البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي والتشكيلات الغابوية الثانوية".

وتشهد غابة مغراوة بإقليم تازة شمال شرقي المملكة اندلاع حريق مهول منذ يوم الجمعة الماضي، وقد شاركت التعزيزات الجوية والعسكرية في المنطقة لإخماد هذا الحريق الذي يعد الأكبر من نوعه في المغرب هذا الصيف، والعمل جار على الحد من امتداد ألسنة النيران التي تؤججها درجة الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح إلى الغطاء الغابوي المجاور والمساكن المحاذية لمكان الحريق.

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المصدر: موقع "هسبريس" المغربي