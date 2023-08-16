كوليبا يهاتف أبو الغيط ويكشف عن الصعوبات التي تواجهها كييف لتصدير منتجاتها لاسيما الحبوب

تلقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها.

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وأضاف رشدي أن كوليبا تحدث عن الصعوبات التي تواجهها كييف لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد أن أعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل إلى تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعا في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ إطلاقها في يوليو 2022 لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.

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جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن موسكو ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط.

وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطرت موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.

المصدر: RT