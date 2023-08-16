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نقابة الأطباء العراقية تحظر استخدام مصطلحي "الجندر" و"النوع الاجتماعي"

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نقابة الأطباء العراقية تحظر استخدام مصطلحي
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أظهرت وثيقة صادرة عن نقابة الأطباء العراقية، حظر استخدام مصطلحي "الجندر" و"النوع الاجتماعي".

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وأكدت الوثيقة ضرورة توجيه كافة فروع النقابة بمنع استخدام المصطلحين، وإلزام الأطباء باستخدام مصطلح "الجنس" بدل الجندر أو النوع الاجتماعي.

وأشارت النقابة وفقا للوثيقة، أن استخدام المصطلحين المحظورين يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وتحقق مراسل RT من نائب نقيب أطباء العراق حسنين شبر عن صحة الوثيقة، وأكد صحتها وتعميمها على فروع النقابة في العراق.

ومنذ أسابيع يدور جدل واسع في العراق بشأن مصطلحي "الجندر والنوع الاجتماعي" واعتبرت قوى سياسية المصطلحين بأنهما بداية لنشر المثلية الجنسية في العراق.

نقابة الأطباء العراقية تحظر استخدام مصطلحي


المصدر: RT

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