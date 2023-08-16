مصادر: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا ليست مصرية

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا هي طائرة خاصة قامت بالترانزيت في مصر.

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وقالت المصادر إن الطائرة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية وكذا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية إن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط